Phoenix Suns halen het in topper van LA Clippers, LA Lakers laten zich verrassen door de Washington Wizards

De Phoenix Suns zijn er in geslaagd om hun voorsprong op de LA Clippers uit te breiden. De nummer twee in het westen haalde het namelijk van de nummer drie met 101-109. Bij de LA Lakers gaat het dan weer van kwaad naar erger. Hieronder vindt u deel één van de uitslagen van deze nacht.

Met de Phoenix Suns en de LA Clippers stonden de nummers twee en drie in het westen tegenover elkaar in de NBA. Ze waren aan elkaar gewaagd, maar Phoenix bleek uiteindelijk net iets te sterk met 101-109. Chris Paul, ex-speler van de LA Clippers en nu actief voor de Phoenix Suns, maakte een uitstekende indruk met 28 punten en 10 assists.

Bij de LA Lakers kunnen ze opnieuw rekenen op Anthony Davis, maar voor veel overwinningen heeft het nog niet gezorgd. Ook vannacht werd met 107-116 verloren van de Washington Wizards. Davis was wel goed voor 26 punten, maar bij Washington was Westbrook met 18 punten, 18 rebounds en 14 assists goed voor een triple-double. De LA Lakers staan nog op de vijfde plaats in het westen, maar ze voelen de hete adem van de Dallas Mavericks en de Portland Trail Blazers in hun nek.

Andere wedstrijden:

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers: 109-104

San Antonio Spurs - Miami Heat: 111-116

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies: 130-109