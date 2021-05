Geen nacht voor de groten: Lakers en Nets verliezen in NBA

In de NBA stond vannacht de topper tussen de Phoenix Suns en Utah Jazz op het menu. Maar ook de Brooklyn Nets en de LA Lakers moesten aan de bak.

Nets

Wie Nets zegt, zegt James Harden. Maar The Beard was nog altijd geblesseerd en moest verstek geven voor de partij tegen de Portland Trail Blazers. Kyrie Irving deed zijn best om de afwezigheid van Harden op te vullen met 28 punten maar na het eerste kwart gingen de Trail Blazers op en over de Nets. De thuisploeg kwam niet meer terug en zag de Trail Blazers enkel verder uitlopen richting een 109-128 overwinning. Als de Philadephia 76ers hun volgende duel winnen, kunnen ze over de Nets naar de leiding springen in de Eastern Conference.

Lakers

Ook aan de andere kant van de Verenigde Staten ging een sterrenploeg onderuit. De regerende NBA-kampioen LA Lakers kon niet winnen van de Sacramento Kings. Een wisselvallige Lebron James kon slechts 16 punten maken. Hij was wel goed voor 8 rebounds en 7 assists. In het laatste kwart gingen de Kings op en over de Lakers voor een 106-110 overwinning.

Topper

Met de wedstrijd tussen de Phoenix Suns en Utah Jazz stond een duel tussen de nummers 1 en 2 uit de Western Conference op het programma. Er zat echter weinig spanning in de wedstrijd want de Suns namen in het eerste kwart de leiding en gaven die niet meer uit handen. Uiteindelijk werd het 121-100 voor de Suns, die nu aan de leiding staan in de Western Conference.

Tatum: 60(!)

In sommige wedstrijden haalt een ploeg met moeite 70 punten. In het duel tussen de Boston Celtic en de San Antonio Spurs zorgde Jayson Tatum in zijn eentje voor maar liefst 60 punten.

En ze waren alle 60 even belangrijk want de Celtics wonnen met amper 3 punten verschil van de Spurs. De Spurs stonden na twee quarters 32 punten in het krijt maar ze kwamen helemaal terug in over time.