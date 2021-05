Steph Curry zorgt met 30 punten voor ommekeer tegen Houston Rockets

In de NBA hebben de Golden State Warriors een belangrijke stap gezet richting Playoffs. De La Clippers gingen dan weer onderuit.

Golden State is nog maar op één punt te vergelijken met de ploeg die de NBA zo domineerde enkele jaren geleden en dat is Steph Curry. De guard trok zijn ploeg nu ook over de streep tegen de Houston Rockets. Golden State moest wel winnen tegen de Rockets, de laatste in de stand, om nog kans te maken op een ticket voor de Playoffs.

De avond begon echter niet zo goed voor de bezoekers want de Rockets stonden bijna heel de eerste helft op voorsprong. In het derde kwart kwamen Curry, Poole, Wiggins en Mulder onder stoom. Na een 55-49 ruststand stond het na het derde kwart 67-88 in het voordeel van de Warriors. Uiteindelijk wonnend de Warriors met 87-113.

De La Clippers begonnen uitstekend aan het seizoen maar krijgen het nu toch ook lastig. Tegen de Denver Nuggets werd met 104-110 gewonnen. Nikola Jokic was de MVP van de wedstrijd voor de Nuggets. Jokic was goed voor 30 punten, 14 rebounds en 7 assists.

Na hun verlies tegen de Phoenix Suns is Utah Jazz toch weer even opnieuw leider in de Western Conference. Utah Jazz won met een klein verschil van 106-102 van staartploeg Toronto Raptors. Utah stond bijna de hele wedstrijd op (een kleine) achterstand maar kon in het laatste kwart het tij keren.

In de wedstrijd tussen Orlando Magic en de Memphies Grizzlies sontden de Grizzlies de hele wedstrijd op voorsprong maar een driepuner van Anthony in de slotseconde zorgde ervoor dat Orlando Magic toch nog met de zege ging lopen. (Bekijk het hieronder)