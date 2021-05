🎥 Ook KD op de afspraak maar Giannis trekt Milwaukee over de streep in topper, nipte zeges voor top 3 in België

De sterren van Milwaukee en Brooklyn hebben niet teleugersteld: KD scoorde 42 punten, Giannis 49. Dat vertaalde zich ook in de eindscore, want het was het Milwaukee van Giannis Antetokounmpo dat aan het langste eind trok en zo nadert op de top twee in het oosten.

De nummer 3 tegen de nummer 1 van de Eastern Conference: veel beter wordt het niet. Zeker niet als de sterspelers van beide ploegen zo het spektakel verzorgen. Milwaukee antwoordde na het sterke begin van Brooklyn en een score van Giannis met de slotminuut in zicht gaf de Bucks uitzicht op winst. Brooklyn milderde nog via Irving, maar de ultieme driepuntpoging van Kevin Durant ging er niet in: 117-114 dus voor Milwaukee.

Ook de nummer 2 uit het oosten, Philadelphia, wist te winnen. Al scheelde dat geen haar. Na de reguliere speeltijd was het in San Antonio 107-107. Ook in overtime bleef het spannend: de tip-in van Simmons 'at the buzzer' zorgde voor de beslissing: 111-113. Door de sterke tandem Lowry (37 punten)-Siakam (39 punten) ging Toronto winnen bij de LA Lakers met 114-121.

In eigen land wist Oostende ondanks een haast ongeziene waslijst aan afwezigen met 74-77 te winnen bij Mechelen, dat zo een unieke kans op een zege verkwanselde. Ook nipte zeges waren er voor leider Bergen (68-70 in Luik) en Antwerp (78-83 in Charleroi). In een duel tussen middenmotors moest Limburg de duimen leggen voor Leuven met 72-78.