🎥 Lakers kloppen het Denver van Jokić zonder LeBron, Utah opnieuw leider in het westen

Jokić kon spelen bij Denver, LeBron (enkelblessure) niet bij de Lakers. Denver was opgerukt naar de derde plaats in het westen, de Lakers waren aan het wegglijden. Toch was het de ploeg uit LA dat aan het langste eind trok in deze belangrijke onderlinge ontmoeting.

Nikola Jokić nam alleszins zijn verantwoordelijkheid bij Denver en scoorde 32 punten. Dat was niet voldoende om Denver over de streep te trekken in LA. De Lakers maakten een einde aan een reeks van drie nederlagen op rij. Na vrijworpen van Jokić was het 91-89. De reverse lay-up van Horton-Tucker zorgde voor 93-89 en dat was ook de eindstand.

Utah is in de Western Conference weer naar de leidersplaats gesprongen. Het kan nu een iets beter bilan voorleggen dan Phoenix: 47 zeges, 18 nederlagen. Overwinning nummer 47 werd vlotjes behaald tegen San Antonio. De Spurs werden in Salt Lake City verslagen met 110-99.

In het oosten staat Philadelphia nog altijd op kop. Dat kende dan weer niet al te veel moeite met Chicago, door in het derde kwart een comfortabele voorsprong uit te bouwen. Voor Philadelphia is het al de vijfde overwinning op rij. De 76ers zijn ook niet de favoriete tegenstander van de Bulls. Chicago verloor al voor de zevende keer na mekaar van Philadelphia. Het werd 94-106.