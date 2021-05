Topper tussen Brooklyn Nets en Milwaukee Bucks in de NBA, ook Phoenix Suns en LA Clippers komen in actie

Deze nacht staat er opnieuw een echte kraker op het programma in de NBA. De Brooklyn Nets, de nummer twee in het oosten, neemt het namelijk op tegen de Milwaukee Bucks, de nummer drie in het oosten.

Er staan opnieuw enkele leuke matchen op het programma in de NBA deze nacht. De absolute kraker is de wedstrijd tussen de Brooklyn Nets en de Milwaukee Bucks. Enkele dagen geleden stonden beide ploegen al eens tegenover elkaar en toen trok Milwaukee met 114-117 aan het langste eind. Nog een ploeg om naar uit te kijken, is de Phoenix Suns. Bij een overwinning komt Phoenix namelijk naast de Utah Jazz aan de leiding in het westen. De Suns nemen het op tegen de Cleveland Cavaliers. Ook de LA Clippers, de nummer drie in het westen, komt vannacht in actie. De ploeg met de sterspelers Kawhi Leonard en Paul George speelt tegen de Toronto Raptors. Andere wedstrijden: Charlotte Hornets - Detroit Pistons Dallas Mavericks - Miami Heat Golden State Warriors - New Orleans Pelicans Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder