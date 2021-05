LA Clippers doen wat ze moeten doen, Lonzo Ball haalt het van Stephen Curry na pittig duel

De LA Clippers hebben hun derde plaats in het westen verstevigd. De ploeg haalde het deze nacht met 100-105 van de Toronto Raptors. Hieronder vindt u de laatste uitslagen van de voorbije nacht.

De LA Clippers doen het goed dit seizoen en na hun overwinning van vannacht blijven ze comfortabel op de derde plaats staan in het westen. Het werd 100-105 tegen de Toronto Raptors na onder meer 22 punten en 9 rebounds van Paul George.

De New Orleans Pelicans hebben dan weer een mooie zege geboekt tegen de Golden State Warriors. Het werd 103-108. Vooral tussen de point guards werd het een pittig duel, want Stephen Curry van de Warriors was goed voor 37 punten (acht driepunters), terwijl Lonzo Ball van de Pelicans goed was voor 33 punten (zeven driepunters).

Andere wedstrijd:

Dallas Mavericks - Miami Heat: 127-113