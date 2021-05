Oostende is leider af na verrassende nederlaag tegen Aalst

Oostende is niet langer de leider in de Belgische competitie in het basketbal. De club verloor dinsdagavond verrassend met 64-76 van Aalst. Daardoor staat Bergen nu alleen aan de leiding in het klassement.

Oostende nam het dinsdagavond op tegen Aalst en er moest gewonnen worden om de leiding terug over te nemen van Bergen. Een overwinning kwam er echter niet, want Oostende ging met 64-76 ten onder tegen Aalst. Daardoor staat Bergen nu alleen aan de leiding in het klassement met één puntje meer dan Oostende. De Antwerp Giants staan op een gedeelde tweede plaats met Oostende, terwijl Aalst nu vierde staat met één punt minder dan Oostende en de Giants.