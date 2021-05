🎥 Ruime winst voor Utah en zware nederlaag voor Phoenix: Jazz gaat weer aan de leiding in Western Conference

De leidersplaats in de Western Conference stond op het spel. Phoenix en Utah stonden samen aan kop, met het voordeel voor Phoenix. Dat ging echter zwaar onderuit in Atlanta. Utah haalde zelf uit tegen San Antonio en neemt zo de leidersplaats van Phoenix over.

Dit was weer het sterkste Utah aan het werk en dan was sterspeler Donovan Mitchell er nog niet eens bij. Aan de rust had Utah zijn schaapjes al op het droge: het verschil met San Antonio was opgelopen tot meer dan twintig punten. In het tweede kwart kwamen de Spurs immers amper tot scoren. Zo baande Utah zich eenvoudig een weg naar de overwinning: 126-94.

De vraag was: was dit dan ook voldoende om de leidersplaats in het westen over te nemen? Ja, want de Phoenix-spelers hadden hun dagje niet. Bijna allemaal hadden ze een negatief rendement en Atlanta bracht met dank aan een straf collectief richting het einde van de wedstrijd nog een ruime stand op het scorebord. Het werd liefst 135-103 voor de Hawks.

Nummer drie in het westen is opnieuw Denver, dat over de LA Clippers springt dankzij een zege tegen New York (113-97). Zoals zo vaak was het Nikola Jokić (32 punten) die het verschil maakte. In het oosten blijft Philadelphia de ranglijst aanvoeren. Het kon rekenen op een sterke Embiid (34 punten) om vlotjes te gaan winnen in Houston met 115-135.