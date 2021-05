🎥 Clippers winnen gemakkelijk de derby van LA, Brooklyn weer onderuit ondanks 45 punten van Irving

De LA Clippers van Paul George en Kawhi Leonard zijn weer even dé ploeg van LA. De Lakers en de Clippers streden om die symbolische titel in het Staples Center, met de Clippers als overduidelijke overwinnaars. Net als de Lakers gaat ook Brooklyn door een moeilijkere periode.

De Clippers en de Lakers strijden nog om op een zo hoog mogelijke plaats te eindigen in de Western Conference. In dit onderlinge duel stond er alvast geen maat op de Clippers, die het verschil al maakten in de eerste helft en wonnen met 118-94. De Clippers zijn momenteel derde in het westen en de Lakers zesde. Komen ze elkaar straks ook tegen in de play-offs?

Brooklyn staat nog altijd mooi tweede in de Eastern Conference, maar liep wel tegen zijn vierde opeenvolgende nederlaag aan. Kyrie Irving nam met liefst 45 punten zijn ploeg wel op sleeptouw op bezoek bij Dallas. Dan nog was het niet genoeg voor winst. Een vrijworp van Hardaway in het slot bezegeld het lot van de Nets. Dallas haalde het met 113-109.

Dan zijn er nog de ploegen die vol op strijden voor hun plaatsje in de play-in, de ploegen gerangschikt van plaats 7 tot 10 in een Conference die zo ook nog naar de play-offs eventueel kunnen. In het oosten behaalden Washington en Indiana een belangrijke zege om hun plekje vast te houden, in het westen was dat het geval met Golden State.