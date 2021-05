Financiële malaise bij Spirou Charleroi bereikt dieptepunt: club te koop, eerste speler vertrokken

Spirou Charleroi zit in zware financiële moeilijkheden. De club staat te koop om aan de schuldeisers te kunnen voldoen.

Begin december kreeg Spirou Charleroi voor 6 maand bescherming tegen schuldeisers. De coronamaatregelen, waarbij geen inkomsten gegeneerd worden, zorgen ervoor dat de putten niet gevuld kunnen worden.

“We zullen het seizoen op een normale manier beëindigen,” verzekert Gabriel Jean, de algemeen directeur van de club aan La Dernière Heure. “Bovendien worden de spelers nog steeds betaald en hebben wij regelmatig contact met hen om de situatie van de club uit te leggen.”

De situatie bij Charleroi zou ook wel eens bij andere clubs kunnen opduiken. “Het is een seizoen dat veel sporen zal nalaten in het basketbal in het algemeen. We gaan overal terug naar veel lagere budgetten. Ik denk dat het de clubs zal pushen om te komen tot het model dat we bij Spirou hebben aangenomen: namelijk 2-3 buitenlanders per ploeg, plus Belgen en jongeren om aan te vullen.”

Eén van de spelers van Spirou Charleroi heeft alvast niet afgewacht. Shane Hammink verlaat met onmiddellijke ingang de club. “Shane Hammink, zal het seizoen niet bij ons afmaken”, meldt de club op hun website. “De vleugelspeler heeft besloten zijn contract onmiddellijk te beëindigen om persoonlijke redenen die hem dwingen naar huis terug te keren. Dank aan Shane voor zijn tijd in de Dome. Met de Playoffs nog maar een paar dagen te gaan, zal de club niet in staat zijn om een vervanger voor hem te vinden.”