🎥 NBA-leiders Philadelphia en Utah houden tegenstanders af, Bergen wint topper van Antwerp in eigen land

Het was een drukke basketavond in de NBA, met onder meer Philadelphia en Utah - de leiders in de Eastern en Western Conference - die in actie kwamen. Zij wonnen hun partij en ook de andere topteams gaven geen krimp. In eigen land deelde leider Bergen een tik uit aan Antwerp.

Bij Philadelphia was er zoals zo vaak weer een enorm sterke Joel Embiid. De center maakte 37 punten. Zijn inbreng kon Philly wel gebruiken, wan New Orleans maakte het de 76ers best lastig. De verdediging trok de winst op het einde over de streep: 109-107. Utah zag in het duel tegen Denver Bogdanovic de ene bom na de andere scoren en uitkomen op 48(!) punten. Zo werd met 127-120 de zege binnnengehaald door de Jazz. Geen wijziging dus aan de kop van de Eastern en Western Conference. Met Milwaukee en Phoenix kwamen nog wel twee andere topteams aan de bak. Milwaukee klopte Houston met 141-133 en Phoenix haalde het van revelatie New York met 128-105. Ondertussen blijven de LA Lakers verder wegzakken. Davis maakte wel 36 punten op bezoek bij Portland, maar dat had met Lillard (38 punten) de topscoorder en won met 106-101. In eigen land stond er een echte topper op het programma: leider Bergen ontving Antwerp. Bij aanvang van het laatste kwart stond Giants nog drie punten voor. Bergen ging nog erop en erover naar 86-80. Oostende blijft in het spoor van Bergen, want het zette eenvoudig Brussels opzij met 78-58. Er stonden nog drie andere matchen op het programma: Luik - Leuven werd 61-88, Limburg - Mechelen 94-77 en Aalst - Charleroi 86-63.