Antwerp Giants halen het na zeer spannende wedstrijd van Oostende

De Antwerp Giants hebben deze middag een mooie zege geboekt in de Belgische competitie. De Antwerpenaren haalden het namelijk na overtime met 86-82 van Oostende. Gibbs was de uitblinker met 20 punten.

Oostende staat niet meer aan de leiding in de Belgische competitie en ze zijn er vandaag niet in geslaagd om opnieuw in de buurt van leider Bergen te komen. Er werd namelijk met 86-82 verloren van de Antwerp Giants.

Beide ploegen waren een hele wedstrijd aan elkaar gewaagd want het was 41-41 bij de rust en er moet zelfs overtime gespeeld worden. Bij de Giants maakte Gibbs een sterke indruk, want hij was goed voor 20 punten.