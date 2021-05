Trail Blazers zetten Lakers onder druk en uit play offs

Afgelopen nacht hevven de Portland Trail Blazers een belangrijke overwinning geboekt tegen de San Antonio Spurs.

Western Conference

Afgelopen week waren de Trail Blazers te sterk voor de Lakers in een rechtstreeks duel en vannacht waren ze met 124-102 te sterk voor de San Antonio Spurs. Door de goede resultaten hebben ze de LA Lakers uit de top 6 gespeeld in de Western Conference en is de kampioen van vorig jaar niet meer zeker van een plekje in de play offs dit jaar.

Nog in de Western Conference wonnen de Golden State Warriors met overduidelijke cijfers (136-97) van Oklahoma City Thunder en wonnen de Memphis Grizzlies met 99-109 van de Toronto Raptors. De Warriors en de Grizzlies hijgen nu in de nek van de Lakers. Leider Utah Jazz won eenvoudig van rode lantaarn Houston Rockets met 124-116.

Eastern Conference

Het spannendste duel van de nacht was ongetwijfeld tussen de Indiana Pacers en de Washington Wizards. De Wizards stonden bijna de hele wedstrijd op achterstond maar konden in overtime toch nog winnen met 132-133. Dat hadden ze vooral te danken aan een fantastische Bradley Beal die maar liefst 50 punten voor zijn rekening nam.

De Brooklyn Nets zagen lange tijd tegen een achterstand aan tegen de Denver Nuggets maar in het laatste kwart gingen de Nets op en over de Nuggets, goed voor een 119-125 overwinning. Durant en Irving maakten beiden meer dan 30 punten.