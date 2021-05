🎥 Anthony Davis doet Phoenix in het zand bijten en Clippers verliezen van nummer 4 uit het oosten

Anthony Davis heeft nog eens getoond hoe goed hij kan zijn. Bij Phoenix zal dat niet meteen op gejuich onthaald zijn: het verspeelde zo een kans om in te lopen op Utah. De Lakers wonnen zo nog een keertje. Stadsgenoot Clippers proefde deze keer niet van de zege.

Laat ons beginnen bij de overwinning van de Lakers en vooral de glansprestatie van Anthony Davis. Met 42 punten en 12 rebounds was hij ontegensprekelijk de man van de match. Davis hielp de Lakers zo aan 123-110-winst. Na blessures van Davis en James waren de Lakers gezakt naar de zevende plek. Ze dreigen dus play-ins te moeten spelen om in de play-offs te geraken, daarom was deze zege des te belangrijker.

Stadsgenoot Clippers staat er beter voor: het bekleedt de derde stek in de Western Conference. Tegen New York, de nummer vier van de Western Conference, slaagden de Clippers er wel niet in een nederlaag te vermijden. New York beheerste de laatste drie kwarts en trok met 100-106 aan het langste eind. De Knicks zijn dit seizoen één van de aangename verrassingen.

In eigen land werd er ook gebasket. In een ander artikel kon u al lezen hoe Antwerp de topper tegen Oostende won na verlenging. Veel minder spanning was er in de partij tussen Brussels en Limburg. Het werd 67-88 voor Limburg. Ook in Charleroi - Bergen heersten de bezoekers: 55-78. Mechelen leed thuis tegen Luik een kwalijke nederlaag met 71-77.