Filou Oostende kan weer over volledige spelerskern beschikken

De corona-uitbraak is voorbij bij landskampioen en bekerwinnaar Filou Oostende. Alle spelers, op youngster Quinten Smout na, zijn weer inzetbaar.

Met nog drie wedstrijden te spelen voor de start van de play-offs kan coach Dario Gjergja weer over zijn volledige spelerskern beschikken. Enkel Simon Buysse is nog afwezig met een enkelblessure en youngster Quinten Smout zit nog in quarantaine.

Woensdag moet Oostende naar Luik. “Heel blij om terug te kunnen spelen”, vertelt Jean-Marc Mwema na twee weken quarantaine aan HLN. “Ik dacht aanvankelijk dat het slechts één weekje zou duren, maar dat viel toch wat tegen, al heb ik er lichamelijk weinig last van ondervonden. Het voelde eigenlijk aan als één lange verkoudheid.”

Ondertussen is Mwema al weer aan het trainen. “Toen ik vorige week donderdagavond te horen kreeg dat ik genezen verklaard werd, ben ik meteen mijn auto ingesprongen om in onze gym twintig minuten op de loopband te staan en wat shotjes te nemen. Ik belde één van de youngsters op om mij wat te helpen met de rebounds. Dinsdag volgde mijn eerste echte groepstraining vijf tegen vijf en dat is beter meegevallen dan ik had verwacht. We zullen zien of het zich straks ook vertaalt op het parket in Luik.”

Vrijdag speelt Oostende nog tegen Leuven, zondag is Limburg United de tegenstander. Met drie overwinningen pakt Filou Oostende de pole position.