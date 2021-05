🎥 Zeges voor Bucks, Nets en Clippers; Philadelphia en Phoenix gaan buitenshuis onderuit

Heel wat van de betere ploegen moesten in aanloop naar de play-offs aan de bak, zoals de Bucks, Nets, Clippers, 76ers en Suns. De eerste drie genoemde teams wisten hun partij te winnen. De 76ers en Suns beten in het zand. Zo is er in het oosten nog spanning omtrent wie eerste reekshoofd wordt.

Philadelphia staat aan de leiding in het oosten en was bij een zege zeker dat het topreekshoofd zou zijn in zijn Conference. Dat is nu dus nog niet het geval, want de 76ers stuikten op bezoek bij Indiana in mekaar in de tweede helft. De Pacers zegevierden dan ook met 103-94. Ook Phoenix verloor buitenshuis ondanks de 34 punten van Devin Booker. Andrew Wiggins loodste Golden State met 38 punten naar winst (122-116).

LAVINE KAN CHICAGO NIET REDDEN

Drie andere topteams kwijtten zich dus wel perfect van hun taak. Brooklyn werd nochtans geconfronteerd met een straffe individuele prestatie van LaVine (41 punten). Brooklyn won desondanks met 107-115: wellicht de doodsteek voor de kansen van Chicago om de play-offs te halen. Milwaukee klopte Orlando met 114-102. De Clippers knoopten na een nederlaag aan met 95-116-winst tegen Toronto.

In België is er ook midweekbasket, met dinsdagavond al één wedstrijd: Leuven kreeg Aalst over de vloer. De thuisploeg won nipt het eerste kwart, maar nadien deelde Okapi de lakens uit. De bezoekers gingen zo vlot richting 69-96.