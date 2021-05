Coach Eddy Casteels ontgoocheld in eigen speler: "Heeft hij al in Aalst getekend?"

Leuven Bears verloor dinsdagavond met 69-96 afgetekend van Okapi Aalst. Het was de eerste nederlaag van Leuven na vijf opeenvolgende overwinningen.

De analyse van coach Eddy Casteels was bijzonder scherp na de wedstrijd. “We zijn gepakt in energie en agressiviteit. Okapi speelde indrukwekkend. De club leeft naar iets moois toe”, zei hij achteraf op de persconferentie.

Hij ziet Okapi Aalst dan ook als een mogelijke titelkandidaat. “Oostende is Oostende niet meer en de Giants zijn de Giants niet meer. Het speelveld ligt veel meer open dan andere jaren. In Aalst beseft men dat en werkt men duidelijk naar de play-offs toe.”

Bij zijn eigen spelers merkt hij een evolutie in de verkeerde richting op, zeker Ryan Kriener moet het ontgelden. “Mijn spelers doen momenteel wel hun best, maar ik heb de indruk dat er andere zaken in hun hoofd zitten. Het gevoel is niet meer hetzelfde ten opzichte van enkele weken geleden. Ryan Kriener viel geblesseerd uit. De voorbije vier weken heeft die nauwelijks getraind. Linkerenkel, heup, hersenschudding, rechterenkel. Ik heb er geen zicht op. Misschien heeft hij al in Aalst getekend.”