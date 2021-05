Portland dicht bij play-offs nadat het gaat winnen bij Utah

In de race naar de play-offs steken alle ploegen een tandje bij. Portland zeker, want het klopte Utah en zit zo al aan vijf zeges op rij. Deelname aan de play-offs komt zo weer een stukje dichterbij voor Portland. Brooklyn deed in eigen huis wat het moest doen tegen San Antonio.

Een zeldzame thuisnederlaag dus voor Utah, dat wel nog altijd leidt in de Western Conference. Utah begon ook goed, maar moest nadien zijn meerdere erkennen in Portland. Dat kon rekenen op de combo Lillard - McCollum om het verschil te maken: 98-105. Portland is zo steviger vijfde in het westen. Enkel de eerste zes van de Conference gaan rechtstreeks naar de play-offs, ploegen op plaatsen 7 tot 10 spelen een play-in.

Een ploeg die er zeker bij zal zijn in de play-offs, is Brooklyn. Dat staat nog altijd tweede in de Eastern Conference en is ietsje ingelopen op Philadelphia door San Antonio te kloppen met 126-118. James Harden keerde terug uit blessure. Nog in het oosten zijn nu ook Atlanta en New York zeker van een ticket voor de play-offs. De top zes in het oosten ligt dus al vast.

In België hebben de nummers 1 en 2 in de rangschikking, Bergen en Oostende, geen misstap begaan. Bergen ging met 70-77 winnen in Mechelen. Oostende trok naar Luik en daar stond het halverwege 25-30. De landskampioen speelde een sterk derde kwart en was bijgevolg ook meteen zeker van de zege. De eindstand in Luik werd 58-87.