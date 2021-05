Kim Mestdagh knalt ploeg naar beslissende finalewedstrijd

Kim Mestdagh heeft met een driepunter haar Italiaanse ploeg Schio naar de vijfde en beslissende finalematch geknald.

Kim Mestdagh dwong met een driepunter in de laatste seconden een vijfde en laatste wedstrijd af voor de Italiaanse titel. Basket Schio, de ploeg van Kim Mestdagh, stond 2-1 achter in de play-offfinale tegen Venetië.



Kim Mestdagh scoorde in de laatste 8 seconden een driepunter bij een achterstand van 64-65. Daarmee won Schio en komt de stand op 2-2 te staan.

Zondag wordt de vijfde wedstrijd gespeeld in Venetië. Kim Mestdagh won dit jaar al de Italiaanse beker met Schio en gaat voor de dubbel.