Clippers verslikken zich in Rockets, Golden State Warriors doen nog mee voor plaatsje in play offs

In de NBA zit het reguliere seizoen er bijna op. Met nog zo'n tien wedstrijden voor de boeg, begint het erom te spannen wie er nog naar de play offs zal mogen.

De La Clippers zijn nagenoeg zeker van hun plekje bij de top 6 van de Western Conference maar mogen niet al te veel berusten. Afgelopen nacht verloren de Clippers namelijk van hekkensluiter Houston Rockets. De Clipers begonnen het bee aan de wedstrijd maar halverwege het tweede kwart werden de rollen omgedraaid en gingen de Rockets met de zege aan de haal na een 122-115 stand.

De Golden State Warriors maken ook nog kans op die play offs maar dan moest er wel gewonnen worden tegen de New Orelans Pelicans. Zonder de geblesseerde Steph Curry leken de Warriors makkelijk te zullen winnen, bij de rust stonden ze zelfs 18 punten voor. Maar in het laatste kwart kwamen de Pelicans helemaal terug en zelfs op voorsprong via James Poole die goed was voor 38 punten en de

Andere uitslagen:

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers: 120 - 105

Detroit Pistons - Denver Nuggets: 91 - 104

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz: 93 - 109

Philadelphia 76ers - Orlando Magic: 122 - 97

Dallas Mavericks - Toronto Raptors: 114 - 110

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings: 107 - 106