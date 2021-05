De LA Lakers nemen het om 19u op tegen de Indiana Pacers

Er staat een zeer belangrijke wedstrijd voor de LA Lakers op het programma in de NBA. De ploeg moet namelijk winnen tegen de Indiana Pacers om nog kans te maken op een rechtstreekse plaats bij de play-offs.

De top 6 in het westen en het oosten zijn al zeker van een plaats in de play-offs, maar de LA Lakers staan voorlopig op de zevende plaats. Als ze op deze positie blijven staan, zouden ze tegen de nummer 8, de Golden State Warriors, moeten spelen in de Play-in om zo nog een ticket te bemachtigen voor de play-offs.

Toch kunnen de LA Lakers ook nog in de top 6 binnenkomen. De ploeg met sterspelers Anthony Davis, LeBron James en Andre Drummond telt namelijk slechts één overwinning minder dan de Portland Trail Blazers, de nummer zes in het westen. Bij een overwinning vanavond komen de Lakers dus voorlopig naast de Trail Blazers.