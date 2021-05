Volwassen Oostende wint in eigen huis van Leuven Bears

In de Euromillions League basketbal heeft Filou Oostende gewonnen van de Leuven Bears in een matige wedstrijd.

Om de leiding te behouden in het klassement, moest Oostende winnen wand anders werd Mons de nieuwe leider. Leuven stond op plek 6 en speelt een vrij anoniem seizoen.

De bezoekers stonden na enkele minuten al meteen 5-0 in het krijt maar knokten zich terug tot 13-11 na het eerste kwart. Een minuut later in het tweede kwart stond de score opnieuw gelijk maar dat was de laatste keer dat dat zou gebeuren.

Oostende nam geleidelijkaan meer afstand van Leuven en won uiteindelijk met 65-55. De Leuven Bears leverde met Jonas Delalieux de topscorer van de avond (16) terwijl Amar Sylla van Oostende goed was voor 8 reounds, 4 blocks en 13 punten.