🎥 Play-offs liggen vast in VS en België: Portland verwijst Lakers naar play-in, Oostende in polepositie in eigen land

De reguliere competitie is afgesloten, laat die play-offs maar komen! Portland heeft zich in de VS verzekerd van een plekje in de play-offs. Dat wil dus zeggen dat kampioen LA Lakers een play-in moet spelen om die play-offs nog te halen. In België begint Oostende in polepositie aan de play-offs.

De slotspeeldag in de NBA moest nog één zaak beslissen: zou Portland of de LA Lakers als nummer 6 van de Western Conference naar de play-offs gaan? Portland was bij winst tegen Denver zeker van zijn ticket en had na het eerste kwart het moeilijkste al gedaan: het won met 132-116. De Lakers gingen met 98-110 winnen in New Orleans, maar dat mocht dus niet baten.

In beide Conferences liggen de zes reekshoofden dus vast. In het westen zijn dat Utah (1), Phoenix (2), Denver (3), LA Clippers (4), Dallas (5) en Portland (6). In het oosten Philadelphia (1), Brooklyn (2), Milwaukee (3), New York (4), Atlanta (5), Miami (6). De ploegen gerangschikt van positie 7 tot 10 spelen een play-in om ook nog in de play-offs te geraken.

De play-in in het westen: LA Lakers (7) - Golden State (8) en Memphis (9) - San Antonio (10). De verliezer van het eerste duel speelt tegen de winnaar van het tweede duel om het laatste ticket. De play-in in het oosten: Boston (7) - Washington (8) en Indiana (9) - Charlotte (10). Ook hier speelt de verliezer van het eerste duel tegen de winnaar van het tweede duel voor het laatste ticket.

© photonews

In België is het al helemaal zeker hoe de eerste ronde van de play-offs er zullen uitzien. Oostende en Bergen finishen allebei met 47 punten, maar Oostende heeft het beste saldo, nadat het met 86-63 uithaalde tegen Limburg. Bergen won zijn laatste competitiematch van Aalst (72-70). Ook Leuven (90-83 tegen Charleroi), Antwerp (74-89 in Luik) en Mechelen (109-82 tegen Brussels) boekten overwinningen.

De play-offs vatten woensdag aan in België. De eerste ronde ziet er zo uit:

Oostende (1) - Charleroi (8)

Bergen (2) - Mechelen (7)

Antwerp (3) - Leuven (6)

Aalst (4) - Limburg (5)