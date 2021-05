Beker van België krijgt nieuwe formule

De beker van België in het basketbal zal volgend jaar een nieuwe formule kennen. Het idee erachter is om meer belangstelling te krijgen voor het bekertoernooi. Clubs uit de lagere afdelingen voegen in de zestiende finales in bij de clubs uit de hoogste afdeling.

De eerste ronde van de beker zullen de clubs uit tweede en derde afdeling afwerken in poules. Vervolgens spelen de ploegen die doorstoten tegen de clubs uit de eerste afdeling, de hoogste afdeling van België. “Op deze manier wordt de charme van de beker wordt uitgebreid”, zegt Jan Van Lantschoot, voorzitter van Basketball Belgium in een interview met Sporza.”De nieuwe formule zal de belangstelling voor de beker ook vergroten. Clubs uit lagere reeksen krijgen de kans een topteam in hun zalen te verwelkomen”, aldus Jan Van Lantschoot.