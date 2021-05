Ian Hanavan spreekt duidelijke taal: "Volgend seizoen zal er veel veranderen"

Phoenix Brussels ging in de laatste competitiewedstrijd zwaar onderuit bij Kangoeroes Mechelen (109-82). De ploeg speelt geen play-offs.

Brussels miste vijf kernspelers. Darius Washington heeft zijn duim gebruiken, Niels Foerts was ziek, BJ Raymond geblesseerd, Victors Iljins ook en Thomas Massamba werd disciplinair aan de kant gezet.

Coach Hanavan kan er alvast niet mee lachen. “Volgend seizoen zal er veel veranderen, daar mag je zeker van zijn. Ik ben blij dat de club me toeliet om fouten te maken in mijn eerste jaar”, vertelt hij aan HLN.

De beginnende coach wil het volgend jaar anders aanpakken. “Ik zal die ook wel gemaakt hebben. Ik stel mezelf altijd in vraag, maar ik weet niet of anderen dat ook doen. Het is een lang verhaal om alles uit te leggen waarom het sinds maart bergaf ging. Ik weet dat ‘voorbereiden’ volgend seizoen in alle opzichten het sleutelwoord zal worden. “

De match tegen Mechelen was de exponent van de voorbije weken. “Tegen Mechelen stelde ik me vragen bij de mindset. Dat is niet voor het eerst dit seizoen. Defensief was het zwak. Mechelen mocht zestien driepunters door de korf gooien. Dat zijn bijna vijftig punten. Hoe kan je dan winnen? Lange tijd stonden we in de degelijke middenmoot, maar de laatste weken gleden we weg.”