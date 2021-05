Boston Celtics zeker van play-offs na sterke prestatie Jayson Tatum, Washington Wizards krijgen nog één kans om er toch nog bij te zijn

De Boston Celtics hebben zich vannacht geplaatst voor de play-offs. De ploeg haalde het in de Play-in met 100-118 van de Washington Wizards. De Wizards spelen daardoor nu tegen de Indiana Pacers, want Indiana klopte in de andere play-in de Charlotte Hornets.

De Boston Celtics hebben gedaan wat ze moesten doen. De ploeg haalde het met 100-118 van de Washington Wizards in de Play-in. Jayson Tatum speelde een straffe wedstrijd met 50 punten en 8 rebounds. Boston zal het in de play-offs opnemen tegen de Brooklyn Nets. De Washington Wizards krijgen nu nog één kans om zich te plaatsen voor de play-offs, want ze nemen het op tegen de winnaar van het duel tussen de Charlotte Hornets en de Indiana Pacers. Dat is Indiana geworden, want ze haalden het met duidelijke 117-144 cijfers. Het seizoen van de Charlotte Hornets en LaMelo Ball zit er dus op.