Dario Gjergja openhartig: "Soms moet je iets drastisch doen om een punt duidelijk te maken"

Geen kleurrijkere figuur in de EuroMillions Basketball League dan coach Dario Gjergja van Filou Oostende.

Als geen ander heeft de coach van de negenvoudige kampioen een oog voor talent. “Als je talent ziet, wil je hem alle tools aanreiken om dat te ontwikkelen. Zeker in België, waar de echte basketbaltalenten niet bij bosjes rondlopen – dat heeft te maken met een gebrek aan structuur –, dus dan moet je daar spaarzaam mee omspringen”, zegt Gjergja aan Sport/Voetbalmagazine.

Spelers willen vooral gemakkelijk geld verdienen. “Veel spelers komen hier echter toe met de attitude van ‘Show me the money’, zoals in de film ‘Jerry Maguire’, maar dan antwoord ik: ‘Show me that you deserve a spot’. Je moet bewijzen dat je beter bent dan je concurrent voor diezelfde positie.”

Met sommige spelers kan het al eens botsen. “Zo heb ik vorig seizoen Loïc Schwartz eens uit de kern gezet, vlak voor de play-offs. Soms moet je zoiets drastisch doen om een punt duidelijk te maken, en kijk wat voor een topseizoen hij nu speelt.”