Ook Play-in matchen in het westen staan op het programma: kunnen de LA Lakers zich plaatsen voor de Play-offs?

Voorbije nacht stonden de Play-in wedstrijden in het oosten op het programma en komende nacht is het aan de ploegen in het westen. Zo staan de Memphis Grizzlies tegenover de San Antonio Spurs en de LA Lakers nemen het op tegen de Golden State Warriors.

Door de blessures van LeBron James en Anthony Davis dit seizoen, zijn de LA Lakers er niet in geslaagd om zich rechtstreeks te kwalificeren voor de Play-offs. Ze krijgen nog wel een kans om zich te plaatsen via de Play-in wedstrijden, maar met de Golden State Warriors krijgen ze een lastige tegenstander voorgeschoteld. De winnaar van dit duel zal het in de play-offs opnemen tegen de Phoenix Suns. Als de LA Lakers zouden verliezen, krijgen ze nog een nieuwe kans, want dan nemen ze het op tegen de winnaar van het duel tussen de Memphis Grizzlies en de San Antonio Spurs, de andere Play-in wedstrijd. Wie hier wint, zal het moeten opnemen tegen de Utah Jazz.