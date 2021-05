Vandaag starten play-offs in basketbal: "Blij dat we die gered hebben"

Vanavond starten in de EuroMillions Basketball League de kwartfinales van de play-offs. Het is een half mirakel dat die zoals gepland kunnen starten.

Ook de EuroMillions Basketball League kreeg dit seizoen af te rekenen met heel wat coronabesmettingen. Daardoor werden heel wat wedstrijden verschoven.

Een nieuw protocol zorgde ervoor dat de play-offs zoals gepland doorgingen. “Blij en opgelucht dat we de play-offs gered hebben. Er was veel kritiek op het vernieuwde protocol van eind april dat stelde dat er geen uitstel van wedstrijden meer mogelijk was, ook bij een corona-uitbraak binnen een team niet”, zegt voorzitter Arthur Goethals van de Pro League.

De data had de Liga immers zelfs niet in de hand. “Er waren geen beschikbare speeldata meer. We zaten met de deadline van 15 juni voor alle basketballiga’s omwille van de Olympische kwalificatietoernooien. Wilden we de play-offs redden dan was deze ingreep noodzakelijk. Er volgde veel kritiek, begrijpelijk gezien de talrijke besmettingen bij Oostende, maar er was geen andere optie.”

Eventuele andere oplossingen werden van tafel geveegd. “Ook het inkrimpen van de play-offs naar vier teams niet. Dat heeft op tafel gelegen, maar kreeg geen meerderheid bij de Liga-clubs. Er werd lang gehoopt dat in april alles genormaliseerd zou zijn, niet dus. En moesten we in het laatste seizoen voor de omschakeling naar de BeNe-Liga alsnog de play-offs aanpassen? Vandaar de beslissing om deze format te behouden.”