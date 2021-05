LA Lakers gekwalificeerd voor play-offs na moeizame zege tegen Golden State Warriors: LeBron James uitblinker met triple-double

De LA Lakers hebben zich via de Play-in kunnen plaatsen voor de play-offs in de NBA. De ploeg haalde het met 100-103 van de Golden State Warriors dankzij een triple-double van sterkhouder LeBron James.

De LA Lakers hadden het knap lastig tegen de Golden State Warriors en een sterke Stephen Curry (37 punten), maar in de tweede helft sloeg de kampioen van vorig seizoen toe. Het werd uiteindelijk 100-103 dankzij 22 punten, 11 rebounds en 10 assists van LeBron James en 25 punten van Anthony Davis. In de play-offs staan de Lakers voor een zware strijd met de Phoenix Suns.

De Golden State Warriors maken ook nog steeds kans op een plaats in de play-offs, want door hun nederlaag tegen de LA Lakers nemen ze het nu nog op tegen de Memphis Grizzlies in de Play-in. Memphis haalde het van de San Antonio Spurs 96-100. De winnaar van het duel tussen de Warriors en de Grizzlies zal het opnemen tegen de Utah Jazz.