🎥 Hoofdstedelingen vegen Indiana van het parket en pakken laatste ticket in de play-in in het oosten

De spanning leek verzekerd in de laatste wedstrijd van de play-in in het oosten. Met de Indiana Pacers en de Washington Wizards stonden twee ploegen tegenover elkaar die in de reguliere competitie evenveel zeges boekten. In deze ene wedstrijd was Washington echter veel te sterk.

De inzet was duidelijk: de winnaar van deze partij zou als achtste reekshoofd in het oosten alsnog naar de play-offs kunnen. Na een spannende eerste 12 minuten gaf Washington er in kwarts 2 en 3 een ferme lap op in eigen huis. Onder meer dankzij Russell Westbrook, die liefst 15 assists uitdeelde. Bradley Beal was topschutter met 25 punten.

Al deden die individuele stats er niet zo toe: het enige wat telde, was de kwalificatie. In het derde kwart alleen scoorde Washington maar liefst 48 punten. Het was dan eigenlijk al zeker van de overwinning. Indiana bleek niet meer bij machte om nog een vuist te maken.

Washington behaalde met 142-115 een klinkende overwinning. Voor Indiana zit het seizoen er op. Bijgevolg zijn dit de affiches in de Eastern Conference in de eerste ronde van de play-offs: Philadelphia (1) - Washington (8), Brooklyn (2) - Boston (7), Milwaukee (3) - Miami (6) en New York (4) - Atlanta (5).