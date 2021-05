🎥 Denver en Clippers moeten meteen voordeel in play-offs afstaan, Nets en Milwaukee (in OT) knokken zich naar zege

Na het afwerken van de play-ins zijn de play-offs nu echt begonnen, met een nederlaag voor Denver en de LA Clippers in de eerste wedstrijd van hun respectievelijke series. Nochtans was Jokić weer op de afspraak bij Denver, maar dat was Lillard ook bij Portland.

De play-offs openden met vier wedstrijden. In de Western Conference ging derde reekshoofd Denver thuis onderuit tegen zesde reekshoofd Portland met 109-123. Denver en Lillard namen elk hun ploeg op sleeptouw en scoorden allebei 34 punten. Lillard kreeg meer hulp van zijn ploegmaats. Vierde reekshoofd LA Clippers speelde zijn thuisvoordeel kwijt tegen Dallas. In elk kwart was Dallas iets beter, de bezoekers wonnen met 103-113.

In het oosten neemt tweede reekshoofd Brooklyn een 1-0-voorsprong in zijn serie tegen zevende reekshoofd Boston. Brooklyn kwam traag op gang, maar Kevin Durant zette met 32 punten dan toch de toon. Eens onder stoom gekomen, wist Brooklyn de klus wel te klaren met 104-93.

Het spanndendste duel was dat tussen Milwaukee en Miami, respectievelijk het derde en zesde reekshoofd in het oosten. Na de reguliere speeltijd stond het zelfs gelijk: Butler zorgde met een floater 'at the buzzer' voor 99-99 en sleepte zo voor Miami een verlenging uit de brand. Milwaukee klaarde de klus met een jumper van Middleton in de slotseconde van die verlenging. Het werd 109-107.