Limburg United maakt het af buitenshuis en wipt het vierde reekshoofd

Limburg United was het enige langer gerangschikte reekshoofd dat in de play-offs voor spanning kon zorgen. De drie andere series waren na twee matchen afgelopen, maar tussen Aalst en Limburg stond het 1-1. Limburg is er nu ook in geslaagd om de belle in Aalst te winnen.

The winner takes it all was het principe in deze wedstrijd die besliste over kwalificatie voor de halve finales. Aalst kwam niet echt agressief uit de startblokken, ook al was de Limburgse bonus na het eerste kwart nog beperkt (23-25). In het tweede kwart waren beide teams mekaar waard, waardoor die twee punten verschil aan de rust nog steeds op het bord stonden. AALST KOMT VIJF PUNTEN TEKORT Het kon in de tweede helft dus nog alle kanten uit, maar Limburg-speler Silas Melson bleef vlotjes scoren. Zo liep Limburg lichtjes uit naar 67-73. Aalst deed er in het slot nog alles aan om het tij te keren. Een driepunter van alweer Melson nam de hoop weg bij de thuisploeg, die vijf puntjes tekort kwam. Limburg won met 85-90. De uitschakeling dus voor Aalst, Limburg daarentegen gaat nog een ronde verder. In de halve finales mogen de Limburgers proberen om te verrassen tegen Oostende. De andere halve finale is een serie tussen Bergen en Antwerp.