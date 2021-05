🎥 Utah laat zich meteen verrassen, Philadelphia en Phoenix klaren de klus wel met dank aan Harris en Booker

De Utah Jazz hebben een fantastisch reguliere competitie gespeeld. Dat moeten ze in de play-offs nu zien te verzilveren, maar ze zijn alleszins begonnen met een valse noot. Memphis, dat zich maar net kon plaatsen voor die play-offs, kwam winnen bij Utah.

Bij de rust stond Utah al zes punten in het krijt. Twaalf minuten later zag het er nog wat somberder uit, want de thuisploeg moest het laatste kwart aanvatten met een achterstand van negen punten. Bijna fietste Utah de kloof nog helemaal dicht, maar de lay-up van Brooks zorgde met vier seconden op de klok voor 109-112. De driepuntpoging van Bogdanovic leverde geen verlenging op, achtste reekshoofd Memphis won Game 1.

Nog in het westen wel een thuiszege voor tweede reekshoofd Phoenix, dat de maat nam van de LA Lakers. De Suns konden dan ook rekenen op een sterke shooting guard: Devin Booker maakte 34 punten. Dat hielp Phoenix om finaal te winnen met 99-90.

In het oosten had eerste reekshoofd Philadelphia ook zo'n uitblinker in de persoon van Tobias Harris (37 punten). Washington deed meestal iets terug via Bradley Beal (33 punten). Dat volstond echter niet om de nederlaag af te wenden. Het werd 125-118. Trae Young sleepte met 32 punten de zege voor Atlanta over de streep na een spannende match in New York: 105-107.