Brooklyn Nets komen op een 2-0 voorsprong tegen de Boston Celtics in de play-offs

De Brooklyn Nets zijn goed begonnen aan de play-offs in de NBA. Nadat het haar eerste wedstrijd won tegen de Boston Celtics, hebben ze nu ook de tweede wedstrijd tot een goed einde gebracht.

De Brooklyn Nets zijn op dreef in de NBA play-offs. Ook de tweede wedstrijd kon Brooklyn winnend afsluiten. Ze haalden het met duidelijke 108-130 cijfers van de Boston Celtics. Bij de rust was de wedstrijd al zo goed als gespeeld (47-71 voor Brooklyn).

Bij de Brooklyn Nets maakte onder meer Kevin Durant opnieuw indruk. Hij was goed voor 26 punten, 8 rebounds en 5 assists. Ook Joe Harris was sterk met 25 punten. Bij de Boston Celtics was Marcus Smart de topschutter met 19 punten.