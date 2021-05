🎥 Utah herpakt zich bij terugkeer Mitchell en 76ers verdubbelen voorsprong, Oostende ruikt finaleplek in België al

De play-offs gaan verder, met een Utah dat de terugkeer van Mitchell opgeluisterd heeft met een overwinning. Dat was ook wel nodig, want het had Game 1 tegen Memphis verloren. Philadelpia lijkt goed op weg naar de volgende ronde. In België staat Oostende dicht bij de finale.

Na het verlies in Game 1 was het uitkijken hoe Utah zou reageren. Voor Memphis was het een gouden kans om het eerste reekshoofd in het westen echt onder druk te gaan zetten. Ja Morant had dat begrepen: de guard van Memphis scoorde liefst 47 punten. Utah beschikte echter opnieuw over sterkhouder Mitchell en had als collectief nog meer scorend vermogen. Eindstand: 141-129 voor Utah, de stand in de serie is dus 1-1.

Philadelphia werd ook geconfronteerd met zo'n uitblinker bij de bezoekers: Bradley Beal scoorde voor Washington 33 punten. Het was niet meer dan een doekje voor het bloeden, want Philadelphia was veel te sterk en staat na een 120-95-zege 2-0 voor in de serie. Tussen New York en Atlanta staat het 1-1. New York won Game 2 met 101-92: de eerste overwinning in de play-offs voor de Knicks sinds 2013.

In België stond één match uit de halve finales al op het menu: Oostende - Limburg. De bezoekers stonden na het eerste kwart nog voor, maar werden in de rest van de wedstrijd van het parket gespeeld door de regerende landskampioen. De eindstand kon dan ook tellen: 84-55. Limburg moet nu twee matchen op rij winnen om nog naar de finale te gaan, maar dat lijkt gezien de Oostendse overmacht in Game 1 weinig waarschijnlijk.