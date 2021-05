Bondscoach wil warme zomer voor Belgian Cats: "We hebben twee doelen"

Bondscoach Philip Mestdagh heeft vooruitgeblikt op de drukke zomer van de Belgian Cats.

De Belgian Cats bereiden in Kortrijk het EK en de Olympische Spelen voor. "We hebben twee doelen, het EK is het eerste", zei Philip Mestdagh tijdens een online persmoment. "Over de Spelen praten we nu nog niet."

"We dromen allemaal van een medaille op het EK, maar evident wordt dat niet. Top zes is wel een must. Sowieso nemen we het stap voor stap. Goed presteren in de groepswedstrijden is de eerste opdracht. Als we onze groep (met Bosnië, Slovenië en Turkije) winnen, gaan we rechtstreeks door naar de kwartfinales. Als we tweede of derde eindigen, spelen we een barrage tegen de tweede of derde uit een erg sterke groep, Dat kan Rusland of Tsjechië zijn, als we er al vanuit gaan dat Frankrijk die groep wint."

Dit weekend spelen de Belgian Cats in Kortrijk tegen Servië, Puerto Rico en Nigeria. "Vrijwel iedereen zal in die wedstrijden minstens één keer in actie komen. Alleen Emma Meesseman krijgt rust en Kim Mestdagh en Julie Allemand zullen maar één keer spelen. Ik wil zien wie met wie kan spelen, wie goed kan invallen."