Antwerp Giants onderuit tegen Mons-Hainaut: "Met de rug tegen de muur"

Antwerp Giants kon donderdagavond slechts een quarter gelijke tred houden met Mons-Hainaut. Een 16-2-tussenspurt in het tweede kwart bepaalde de partij.

Antwerp kon niet lang wedijveren met Mons-Hainaut. Even leek Dave Dudzinski de ploeg in de tweede helft met vier driepunters op sleeptouw te nemen, maar hij kreeg onvoldoende steun.

“Te veel spelers waren afwezig. Enkel Dave speelde een correcte wedstrijd. Het is nu 1-0 voor Bergen. We staan met de rug tegen de muur. Nu moeten we reageren en klaar zijn voor de tweede wedstrijd”, klonk het achteraf bij coach Beghin.

Alles of niets dus voor Antwerp zaterdagavond. Winst betekent een belle op maandag, bij verlies zit het seizoen erop.

“We kunnen niet winnen als we als twaalf individuen spelen”, reageerde Dave Dudzinski. “We zullen als ploeg op het terrein moeten verschijnen. Mijn rug is ok. Ik weet niet juist wat het was maar tijdens de match had ik last. Ik zal klaar voor de tweede wedstrijd.”