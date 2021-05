Belgian Cats winnen eerste oefenwedstrijd van Servië

De Belgian Cats werkten in Kortrijk tegen Servië een eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar het EK af. Het werd 64-63 in het voordeel van de Cats.

Bij de Belgian Cats bleven Kyara Linskens, Kim Mestdagh, Becky Massey en Julie Allemand aan de kant zitten. In een rommelig eerste quarter kwamen de Cats meteen 16-23 achter. Onder impuls van Vanloo en Meesseman kwamen de Cats offensief wat beter tot hun recht (25-30), maar defensief werden te veel foutjes gemaakt. De Belgian Cats bleven aan de rust in het spoor van Servië (37-43). De Cats staken in verdediging een tandje bij in het derde quarter. Dat leverde weinig tegenscores op, maar zelf werd ook nauwelijks gescoord. Met een driepunter zorgde Nauwelaers voor 47-49, Meesseman zette op de fastbreak gelijk, meteen ook de stand na het derde kwart (49-49). Resimont zette de Cats op 57-53 met een driepunter. De Servische dames counterden echter naar 57-58 met nog drie minuten op de klok. Vijf punten op rij van Meesseman zorgden voor een nieuwe Belgische voorsprong. Delaere tekende voor 64-63 op 27 seconden van het einde. De laatste Servische aanval leverde niks meer op.