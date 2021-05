Limburg United mist straks vier spelers door coronabesmetting

Limburg United mist vanavond in het tweede duel van de halve finale van de play-offs maar liefst vier spelers die positief testten op het coronavirus.

In de tweede wedstrijd van de halve finale van de play-offs mist Limburg United tegen Filou Oostende maar liefst vier spelers door een positieve coronatest.

"De resultaten van de testen brachten ons het nieuws dat Luke Knapke, Silas Melson, Wout Leemans en Yannick Dammen positief testte op Covid-19 waardoor zij de wedstrijd van vanavond moeten missen", meldt Limburg United op de sociale media van de club.

Limburg United verloor de eerste wedstrijd van de halve finale woensdag afgetekend in Oostende. Als Limburg vanavond verliest, dan is het uitgeschakeld en gaat Oostende naar de finale. Wint Oostende, dan stoot het door naar de finale. Daarin treft het Antwerp Giants of Mons Hainaut. Mons won donderdagavond de eerste wedstrijd in die halve finale.