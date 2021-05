Eerste (?) Kobe Bryant shirt van LA Lakers geveild voor 3 miljoen euro

In de Verenigde Staten is een wedstrijdshirt van Kobe Bryant geveild voor maar liefst 3 miljoen euro.

Bryant, een van de beste basketters aller tijden, kwam vorig jaar in januari samen met zijn dochter om het leven na een helikoptercrash. De voormalige speler van de LA Lakers heeft nooit voor een anders ploeg gespeeld dan de Lakers en werd er vijfmaal NBA-kampioen mee.

Een shirtje van zijn rookie-season in 1996-1997 werd onlangs geveild en is verkocht voor maar liefst 3 miljoen euro. De koper is miljardair Robert Duggan.

Wat het shirtje nog specialer maakt, is dat het misschien wel over het eerste wedstrijdshirt van Bryant gaat in de NBA. Omdat het zo lang geleden is, kan er echter geen uitsluitsel over gegeven worden.