Play offs NBA: Clippers en Celtics redden hun vel en doen weer helemaal mee

In de NBA zijn er afgelopen nacht opnieuw 3 wedstrijden in de eerste ronde van de play offs.

En daarin hebben de Clippers en de Celtics min of meer hun vel gered. Beide ploegen stonden 2-0 achter en zouden bij een 3-0 achterstand nog maar één verlies af zijn van de uitschakeling, maar ze brachten de score allebei tot 2-1 tegen respectievelijk de Dallas Mavericks en de Brooklyn Nets.

De Nets zijn een an de grote favorieten om de NBA dit jaar te winnen, zeker met de slechte vorm waarin de Lakers momenteel zitten. In de derde wedstrijd botsten Harden (41 pt), Durant (39 pt.) en Irving (16 pt.) echter op Jayson Tatum die goed was voor maar liefst 50 punten.

De LA Clippers, die in de reguliere competitie al dan niet bewust verloren om niet tegen de Lakers uit te komen, zitten ook tegen de Dallas Mavericks in vieze papieren. Na een slecht eerste kwart waarin de Clippers bijna 20 punten achter kwamen, konden ze in de res van de wedstrijd die achterstand toch nog ombuigen tot een overwinning.

De Atlanta Hawks hebben dan weer een heel belangrijke stap gezet richting volgende ronde door met 105-94 te winnen van de New York Knicks. Voor de partij stond het 1-1, de overwinning van de Hawks levert hen dus een voorsprong op.