Antwerp Giants maken het razend spannend en dwingen derde wedstrijd af tegen Bergen

In de play-offs van de Belgische basketbalcompetitie is het razend spannend in de serie tussen de Antwerp Giants en Bergen. De Giants haalden het zaterdagavond met 86-74 en daardoor moeten ze een beslissende wedstrijd afwerken.

De Antwerp Giants en Bergen zullen een derde en beslissende wedstrijden moeten afwerken om uit te maken wie zich plaatst voor de volgende ronde. Bergen won de eerste wedstrijd, maar de Antwerp Giants zijn zaterdagavond op gelijke hoogte gekomen. De Giants speelden een goede partij en stonden vrijwel de hele partij op voorsprong. UIteindelijk werd het 86-74 voor de club uit Antwerpen dankzij onder meer 22 punten van uitblinker Sterling Gibbs.