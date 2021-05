Milwaukee Bucks zeker van een plaats in de volgende ronde van de play-offs, Utah Jazz komt aan de leiding tegen Memphis Grizzlies

In de play-offs hebben de Milwaukee Bucks zich verzekerd van een plaats in de volgende ronde. Milwaukee heeft namelijk ook haar vierde wedstrijd tegen de Miami Heat kunnen winnen. Hieronder vindt u de eerste uitslagen van deze nacht.

Sterke prestatie van de Milwaukee Bucks in de eerste ronde van de play-offs. Ook de vierde wedstrijd won Milwaukee namelijk met 120-103 van de Miami Heat. Daardoor zijn de Bucks als eerste al zeker van een plaats in de volgende ronde. Sterspeler Giannis Antetokounmpo was vannacht goed voor een triple-double (20 punten, 12 rebounds en 15 assists).

Utah Jazz, de beste ploeg in de reguliere competitie dit seizoen, is dan weer aan de leiding gekomen tegen de Memphis Grizzlies. Het werd 121-111 voor Utah. Daardoor is de stand tussen beide ploegen nu 2-1.