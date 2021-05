🎥 Lakers zien Phoenix langszij komen en Davis uitvallen, Brooklyn neemt wel afstand met dank aan sterrentrio

LA Lakers heeft nog altijd wel LeBron, maar Anthony Davis kon de wedstrijd tegen Phoenix niet uitspelen. Dat had ook zijn effect op de uitslag: Phoenix won Game 4 in LA en kwam weer langszij in de serie. Ook in Clippers-Dallas staat het weer gelijk. Brooklyn en Atlanta kwamen wel 3-1 voor.

Met een 2-1-voorsprong in de serie en op een bepaald moment een bonus van 11 punten in Game 4 zag het er voor de Lakers goed uit. Phoenix reageerde echter nog in de eerste helft en leidde aan de rust met 50-54. Wegens een liesblessure kwam Davis niet meer uit de kleedkamers. Phoenix maakte van de gelegenheid gebruik om langszij te komen in de serie met een 92-100-zege.

Titelverdediger Lakers moet hopen dat het Davis snel weer kan recupereren. Stadsgenoot Clippers heeft in zijn serie tegen Dallas opnieuw het momentum. Dallas was in LA twee keer gaan winnen, maar verloor de derde wedstrijd en kon in Game 4 geen moment dromen van het herstellen van de marge. De Clippers gaven de Mavs een oplawaai met 81-106 en hebben zo opnieuw het thuisvoordeel.

Boston - Brooklyn was nog een affiche om naar uit te komen. Tatum deed het voor Boston weer voortreffelijk met 40 punten, maar ook bij Brooklyn waren er met Durant (42 punten) en Irving (39 punten) die scoorden met de ogen dicht. Harden deelde naast zijn 23 punten ook nog eens 18 assists uit. Brooklyn won met 126-141. Atlanta klopte in eigen huis New York met 113-96 en zet zo het vierde reekshoofd in het oosten fel onder druk.