🎥 Philadelphia nog niet klaar met Westbrook en verliest Embiid, Bergen in bitsige sfeer naar Belgische finale

Philadelphia leek zorgeloos op weg naar de volgende ronde. Nu het Embiid geblesseerd heeft zien uitvallen, zijn er toch al wat meer zorgen. De kwalificatie komt in principe niet in het gedrang, net als bij Utah. In Belgiƫ zijn de twee finalisten in de play-offs inmiddels gekend.

Zover staat het in de VS nog niet, maar Philadelphia had wel zijn eerste drie duels van Washington gewonnen en kon zich via een 'sweep' dus al plaatsen voor de tweede ronde. Embiid verliet in het eerste kwarter in Washington echter het terrein met een knieblessure. Vooral belangrijk voor de kansen van Philadelphia in het verdere verloop van de play-offs dat de center daar goed van herstelt.

De 76ers stonden aan het eind van dat eerste kwart nog wel voor, maar gaven zonder Embiid hun voorsprong uit handen. Vooral omdat Westbrook met een triple-double (19 punten, 21 rebounds, 14 assists) Washington de weg toonde. De Wizards haalden het met 122-114. De stand is nu 3-1, net als in de serie tussen Utah en Memphis. De Jazz ging in Memphis winnen met 113-120.

In België is naast Oostende ook de tweede finalist bekend. Dat is Bergen, dat in een belle afrekende met Antwerp. Na de match bleek nog eens de animositeit tussen beide teams: het eindigde in Bergen in een bitsige sfeer. Op het parket nam de thuisploeg afstand in het laatste kwart. Bergen won met 86-76, zette de serie zo met 2-1 naar zijn hand en gaat in de finale tegen Oostende spelen om de titel.