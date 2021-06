Filou Oostende zorgt dat supporters finales buiten op groot scherm kunnen volgen

Filou Oostende speelt voor het tiende jaar op rij de finale van de play-offs. Ondanks het feit dat er geen supporters toegelaten zijn, wil de club de supporters toch van de finale laten genieten.

Aan de buitenkant van de Versluys Dome is een ledscherm van zestien vierkante meter opgesteld. Supporters die zich vooraf registreren kunnen de match vanop het terras van de nieuwe Filou Sportsbar volgen.

“Tijdens de halve finale hebben we dit uitgetest voor 100 mensen en alles is prima verlopen. Voor de finale kunnen we het terras nu volledig benutten en zo toch een deel van de sfeer laten proeven”, zegt algemeen directeur Marie De Clerck.

De matchen werden in overleg met de Pro Basketball League speciaal naar 20u vervroegd omdat de horeca nog steeds gesloten wordt om 22u. Voor de match van donderdag 3 juni, zaterdag 5 juni en maandag 7 juni dien je geregistreerd te zijn en ben je welkom met maximum 4 personen per tafel. Registratie kan via de website van Filou Oostende.

“Voor supporters waren de afgelopen matchen alvast een blij weerzien met elkaar en met de spelers. Die kwamen direct na het einde van de thuiswedstrijd vanop afstand het publiek nog even groeten. Ook voor hen is het emotioneel niet altijd makkelijk om voor een lege zaal te spelen. Ook zij snakken naar de sfeer van de thuiswedstrijden en een zingend publiek”, besluit De Clerck.