Brooklyn Nets zeker van volgende ronde play-offs, 3-2 voorsprong voor Denver Nuggets na twee overtimes

De Brooklyn Nets hebben zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde in de play-offs. Brooklyn haalde het met 109-123 van de Boston Celtics en zo eindigt de serie op 4-1 in het voordeel van de Nets.

De Brooklyn Nets hebben indruk gemaakt in hun serie tegen de Boston Celtics. Vannacht heeft Brooklyn er namelijk een einde aan gemaakt door met 109-123 te winnen. Zo is de eindstand 4-1 voor de Nets en gaan ze door naar de volgende ronde. James Harden was goed voor een triple-double (34 punten, 10 rebounds, 10 assists).

De Denver Nuggets en Portland Trail Blazers zijn dan weer aan elkaar gewaagd. Er waren vannacht namelijk twee overtimes nodig, maar Denver haalde het wel met 140-147. Zo komen de Nuggets op een 3-2 voorsprong in de serie. Lillard scoorde maar liefst 55 punten voor Portland, maar het was dus niet voldoende, terwijl Jokic van de Nuggets goed was voor 38 punten, 11 rebounds en 9 assists.