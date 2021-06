Jonge Belg verlaat Antwerp Giants en meldt zich aan voor NBA draft

Voor de Antwerp Giants zit het seizoen erop. De club verloor in de play-offs namelijk met 2-1 van Bergen. Het was zo meteen de laatste wedstrijd van Vrenz Bleijenbergh, want hij verlaat de Antwerpse club.

De Antwerp Giants kende een lastig seizoen. De ploeg uit Antwerpen haalde niet de bekerfinale en ook in de play-offs kwamen ze net tekort, want het voorbije weekend werden ze met 2-1 uitgeschakeld door Bergen. Zo toch een klein afscheid in mineur voor Vrenz Bleijenbergh, want het jonge Belgische talent verlaat de club. Hij heeft zich namelijk ingeschreven voor de NBA draft. De kans is dus bestaande dat we volgend seizoen opnieuw een landgenoot in de NBA aan het werk zullen zien.